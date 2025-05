Il Cesena pulisce l’area della panchina a fine gara e riceve i complimenti del Mantova: “Un gesto di educazione e rispetto”

Un gesto di stile che non è passato inosservato. In un post sui suoi canali social, il Mantova ha ringraziato lo staff del Cesena per la pulizia della panchina ospite al termine del match di giovedì 1° maggio vinto 3-0 dai biancorossi. “È gratificante vedere gesti come questo, gentili e rispettosi. Mantenere uno spazio pulito dimostra rispetto per chi, quegli spazi, li gestisce e se ne prende cura quotidianamente. Un gesto che può sembrare piccolo, ma dietro il quale si cela a nostro avviso un forte messaggio di educazione e sportività. Buone abitudini che meritano attenzione e considerazione, sempre e comunque. Meritano soprattutto gratitudine. Abbiamo deciso di pubblicare questa fotografia che ritrae la panchina del Cesena a fine gara in segno di ringraziamento, ma anche per mostrarla ai giovani. Responsabilità e rispetto non devono mancare mai. Dentro e fuori dal campo”.