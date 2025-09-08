Il Cesena prova a mettere in moto chi finora non è scattato dai blocchi

Alle spalle di chi non è stato ancora utilizzato da Mignani c’è, invece, chi proverà a riscattare una partenza in chiaroscuro per diversi motivi. Ad esempio, uno dei grandi protagonisti della scalata dalla C alla B è stato Manolo Adamo, che nelle prime tre gare ufficiali non è mai stato schierato da titolare e che ha totalizzato solo 7 minuti in Coppa Italia contro il Pisa e 5 in campionato contro il Pescara alla 1a giornata. Sembrava potesse lasciare la Romagna negli ultimi giorni di mercato e invece è rimasto: la nuova stagione di Adamo partirà di fatto sabato a Genova e l’obiettivo dell’esterno napoletano è quello di tornare sugli standard della Serie C o dello scorso girone di andata, quando tolse velocemente il posto a Ceesay. Dopo la sosta, proverà ad aumentare il proprio minutaggio anche Tommaso Arrigoni, che finora è sempre subentrato nei finali di partita: all’83’ in Coppa, all’85’ a Pescara e all’87’ contro l’Entella. Dopo una lunga inattività causata dal grave infortunio di un anno fa a Bolzano, il figliol prodigo ha naturalmente bisogno di tempo. Stesso discorso per Marco Olivieri, che ha fatto il suo debutto in bianconero nei minuti finali della gara contro l’Entella: l’ex triestino si è allenato da solo per gran parte dell’estate e ha bisogno di altri tagliandi per tornare al top. Infine, chi vuole riscattare un avvio senza squilli è Siren Diao, schierato a gara in corso contro Pisa e Pescara e in panchina per 90 minuti contro l’Entella: il ventenne dell’Atalanta, che si era divorato un paio di gol contro toscani e abruzzesi, si sta ancora ambientando ma presto dovrà diventare un fattore, magari approfittando della rinuncia ai Mondiali Under 20 che avrebbe dovuto disputare con la Spagna tra il 27 settembre e metà ottobre.© RIPRODUZIONE RISERVATA