Il Cesena prolunga il contratto di Blesa

Il Cesena Fc ha annunciato la firma di Jalen Blesa fino al 2028, esercitando i diritti di opzione inseriti in estate nel contratto. “Cesena FC comunica di aver esercitato anticipatamente l’opzione di estensione del contratto del calciatore Jalen Blesa. Il nuovo contratto tra il Club bianconero e l’attaccante spagnolo è, quindi, prolungato fino al 30 giugno 2028. Arrivato la scorsa estate tra le fila del Cavalluccio, Blesa ha realizzato 3 reti nelle sue prime 12 presenze in bianconero e, ad oggi, è il quinto calciatore della rosa per minutaggio nel Campionato Serie BKT 2025/2026. L’intera famiglia del Cesena FC augura a Jalen le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.