Il Cesena produce meno di un anno fa, ma sotto porta ha una mira infallibile

Il clamoroso errore da due passi di Antonio Fiori a Castellammare di Stabia, nell’ultima partita che ha anticipato la maxi sosta, ha leggermente sporcato la media ma non ha cambiato la tendenza. Nelle prime 5 giornate di campionato il Cesena di Alessandro Diamanti ha dimostrato di avere un’ottima percentuale realizzativa in relazione alle chance create durante i 450 minuti giocati. Un anno fa, nella prima parte della stagione, il rapporto tra occasioni costruite e gol realizzati era spesso un bagno di sangue e costò molti punti ai bianconeri, che oggi sbagliano decisamente meno sotto porta.