Il Cesena produce meno di un anno fa, ma sotto porta ha una mira infallibile

Il clamoroso errore da due passi di Antonio Fiori a Castellammare di Stabia, nell’ultima partita che ha anticipato la maxi sosta, ha leggermente sporcato la media ma non ha cambiato la tendenza. Nelle prime 5 giornate di campionato il Cesena di Alessandro Diamanti ha dimostrato di avere un’ottima percentuale realizzativa in relazione alle chance create durante i 450 minuti giocati. Un anno fa, nella prima parte della stagione, il rapporto tra occasioni costruite e gol realizzati era spesso un bagno di sangue e costò molti punti ai bianconeri, che oggi sbagliano decisamente meno sotto porta.

Nella classifica degli xG, ovvero dei gol attesi (dati Opta), il Cesena si trova a metà classifica, ovvero al 10° posto. Ci sono 9 squadre (nell’ordine Verona, Sampdoria, Pisa, Ascoli, Palermo, Modena, Catanzaro, Vicenza e Juve Stabia) che vantano un dato migliore, ma solo tre di queste hanno segnato più gol rispetto al dato fatto registrare: comanda il Palermo con 8.10 di xG e 10 gol realizzati, seguito dal Modena con 7.60 di xG e 8 gol realizzati e dal Vicenza (6.10 e 7 gol all’attivo). Poi c’è il Cesena, che è andato alla pausa con 5.97 di xG e 7 gol realizzati. In termini di reti realizzate, la squadra più virtuosa in questo confronto è il Sudtirol, il cui numero di gol (9) è più del doppio rispetto agli xG. Positivo anche il saldo di Virtus Entella ed Avellino, a segno 7 volte a testa con 5.70 e 5.40 di xG.

Passando alle grandi occasioni create, il Cesena scala ben quattro posizioni e si allinea alla classifica di Serie B, nella quale ha solo 5 squadre con più punti totalizzati dopo 5 giornate. Il Pisa guida con 18 grandi occasioni create ed è seguito da un terzetto composto da Verona, Mantova e Palermo, che hanno creato 15 grandi occasioni. Poi ci sono l’Ascoli con 13 e appunto il Cesena con 12 e in compagnia del Padova. Qui arriva il dato più significativo, in controtendenza con il passato: il Cavalluccio segna un gol ogni due grandi occasioni create. Solo il Sudtirol (71,4%), il Verona (66,6) e la Virtus Entella (55,5) hanno una percentuale realizzativa migliore degli uomini di Diamanti, al quarto posto con il 50% insieme all’Empoli, che però ha avuto solo 2 grandi occasioni e segnato soltanto 4 gol. Gran parte del merito è ovviamente di Cristian Shpendi, che ha segnato 6 gol con 8 tiri nello specchio nelle prime 5 giornate. Il gemello, un anno fa, è stato invece il leader delle grandi occasioni mancate.

Oggi la squadra “primatista” di questa voce è il Pisa, che ne ha fallite 12, seguito da Mantova e Palermo a quota 10 e da altre tre squadre (Ascoli, Catanzaro e Juve Stabia) che sono ferme a 9.