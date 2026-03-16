Il Cesena Primavera sbanca Monza con tripletta di Tosku (1-3)

In attesa di Roma-Fiorentina (ore 18) il Cesena aggancia i giallorossi e il Parma, al primo posto provvisorio a quota 51 punti. Nella vittoria di Monza (1-3) prestazione magistrale dell’ex di giornata Frederik Tosku (arrivò a Cesena, proprio dal Monza, nel 2023 insieme a Colacone). Il talento numero 10 dà il via alla festa dopo appena due minuti: conclusione di Poletti respinta male dall’estremo avversario. Tosku è al posto giusto nel momento giusto e appoggia in rete di sinistro. Non passano neanche dieci minuti e il Cesena raddoppia: Tosku salta Azarovs e spara forte, nuovamente, di sinistro, Strajnar può solo contemplare il talento bianconero. Il culmine della sua prestazione arriva all’ultimo secondo del primo tempo: Galvagno da posizione defilata, crossa rasoterra direzione? Frederik Tosku, ovviamente, che da due passi fa il tris. Nella seconda frazione il Monza la riapre in maniera effimera dopo appena cinque minuti: destro scaraventato in rete, in mischia, di Azarovs su tocco di Fardin. Il risultato non cambierà più. Il Cesena Primavera continua a sognare e come minimo il secondo posto è assicurato.