Il Cesena Primavera sbanca Bologna (1-2)

Il Cesena si sblocca in classifica espugnando il campo di Crespellano contro il Bologna (1-2). Una vittoria meritatissima dopo una prima frazione a livelli eccelsi. Primo tempo fantastico dei bianconeri di Campedelli, a segno due volte con Tosku all’11’ e al 26’ e all’intervallo si va al riposo su uno 0-2 che però è bugiardo, viste le clamorose occasioni per il tris romagnolo non sfruttate da Perini e Mattioli. Il Cesena controlla con ordine per la prima metà della ripresa a protezione di un Mattioli convincente, poi al 76’ il Bologna accorcia su un rigore ai limiti dell’inesistente per fallo di Manetti su Ebone, con lo stesso centravanti rossoblù che realizza di potenza. I rossoblù dell’ex Claudio Rivalta provano a spingere, ma il Cesena tiene e alla fine festeggia.