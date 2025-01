Il Cesena Primavera piega 2-1 il Torino. Campedelli: “Ora continuiamo a crescere” VIDEO

Inizia nel migliore dei modi il 2025 del Cesena che batte 2-1 il Torino. I bianconeri si portano avanti con Castorri che in apertura di secondo tempo, trafigge Plaia con un tiro a giro che bacia il palo prima di terminare in fondo alla rete. I romagnoli raddoppiano dopo dieci minuti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’ex Gallea colpisce il palo, Manetti segna in tap-in. Nel finale il subentrato Conte, spaventa il Cesena trovando il gol del 2-1, i padroni di casa tuttavia, non si scompongono e resistono, conquistando una vittoria fondamentale. “Dobbiamo continuare a crescere, passo dopo passo. Migliorare e fare bene in un campionato difficilissimo con squadre forti, vogliamo giocarcela con tutti”, dichiara il tecnico bianconero Nicola Campedelli.