Il Cesena Primavera non sfonda contro un Bologna a lungo con un uomo in meno (1-1)

Il Cesena pareggia in casa del Bologna (1-1), conquistando il secondo posto in classifica. Il match si infiamma immediatamente all’8’: vantaggio rossoblù targato N’diaye al volo. Dopo appena quattro minuti D’Eusanio espelle Bousnina per un intervento scomposto su Mattioli. I romagnoli, forti della superiorità numerica si spingono in attacco alla ricerca del pareggio. I ragazzi di Morrone, tuttavia, non si scompongono: baricentro bassissimo così come i ritmi di partita. Il Cesena detiene il possesso palla e il pallino del gioco senza mai risultare veramente pericoloso. Il gol del pareggio arriva su rigore, trasformato da Rossetti agli albori della seconda frazione. Poi... più nulla. Nel finale, il Bologna chiude in 9: capitan Nesi viene espulso per doppia ammonizione.