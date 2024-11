Il Cesena Primavera lotta con coraggio ma si arrende all’Inter (3-2)

Sconfitta di misura (3-2) per un coraggioso Cesena in casa dell’Inter capolista. I nerazzurri vincono la quarta gara di fila ma i ragazzi di Campedelli non hanno affatto sfigurato. Bianconeri in vantaggio al 13’ con Coveri, ma al 24’ arriva il pareggio immediato dei padroni casa con Zouin che sorprende Veliaj. Al 38’ il raddoppio dell’Inter ancora con Zouin, bravo a trovare la rete con una splendida acrobazia. In avvio di ripresa Cesena vicinissimo al 2-2 con un clamoroso palo su punizione di Castorri, quindi palla dall’altra parte e al 55’ Zarte infila il 3-1 in diagonale. Il Cesena non molla e dopo appena un minuto accorcia ancora con Coveri che risolve in area una tambureggiante azione personale insaccando il 3-2. I bianconeri lottano e spingono fino alla fine, ma il risultato non cambia.