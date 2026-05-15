Il Cesena Primavera fa festa anche in casa della Lazio (1-2)

In attesa dei play-off il Cesena chiude la sua stagione regolare con una vittoria, in trasferta, contro la Lazio (1-2). Erano stati proprio i biancocelesti a portarsi in vantaggio: al 10’ Bordoni si libera di Amadori con un tunnel, in area, lasciando partire un sinistro ad incrociare che trafigge Gianfanti. Il pareggio dei romagnoli arriva al 30’, Galvagno si gira in area e con un destro potentissimo spara in rete sotto la traversa. Nella seconda frazione i ritmi si abbassano drasticamente fino al 83’ quando i bianconeri raddoppiano. Pernaselci aggancia Wade in area, D’Orillo indica il dischetto. Dagli undici metri Lantignotti non trema e insacca alla destra di D’Alessio.