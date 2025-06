Il Cesena prepara la rivoluzione tra i pali dopo una stagione senza alcun ritocco

Dopo una buona partenza e un eccellente girone di ritorno, Jonathan Klinsmann è inevitabilmente finito nel mirino di diversi club di Serie A. I primi sondaggi li avevano fatti il Sassuolo e il Torino, poi anche il Bologna ha chiamato il direttore generale Di Taranto, mentre nelle ultime settimane è stato il Parma ad intensificare i contatti con il nuovo direttore sportivo bianconero Filippo Fusco. Quest’ultimo valuta il figlio d’arte fra i 3 e i 4 milioni, una cifra che permetterebbe al Cesena di realizzare una cospicua plusvalenza per un portiere arrivato quasi per caso nel gennaio 2024 e rimasto ai margini per mezza stagione in Serie C e nei primi due mesi dello scorso anno. La fiducia di Mignani, che fece debuttare Klinsmann il 29 ottobre a Salerno, è stata ampiamente ripagata dall’estremo difensore classe 1997, ormai con la valigia in mano. Al suo posto il tecnico bianconero ha chiesto un portiere innanzitutto strutturato e possibilmente ancora più alto del figlio di Jurgen. Non è un caso che Fusco stia seguendo due profili come Paolo Vismara e Demba Thiam. Il primo, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta, che un anno fa si è sdoppiato tra Sampdoria (10 gettoni in B) e Atalanta Under 23 (eliminato ai quarti dei play-off dal Cerignola) sfiora i 2 metri e ricorda vagamente il compagno Carnesecchi, cresciuto proprio in Romagna e ora titolarissimo alla Dea. Il secondo, invece, dal punto di vista fisico è ancora più “ingombrante” essendo alto addirittura più di 2 metri (202 centimetri per la precisione). Dopo un biennio in prestito alla Juve Stabia, con cui ha vinto la C e disputato un eccellente campionato di Serie B, tecnicamente Thiam sarebbe dovuto rientrare alla Spal, che nel frattempo non si è iscritta al prossimo campionato di Serie C e per questo motivo, dal 1° luglio, sarà svincolato. La Juve Stabia sta lavorando per riprenderselo, approfittando anche del gradimento di Thiam, ma nel frattempo Cesena e Monza hanno cominciato a muoversi anche con l’agente del portiere nato a Dakar e trasferitosi in Italia all’età di 15 anni.