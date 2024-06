Il Cesena prepara il piano per stringere con D’Aversa

Fabio Artico continua a lavorare per portare nel più breve tempo possibile a Cesena il nuovo allenatore che dovrà sostituire Domenico Toscano. All’inizio della prossima settimana, forse già lunedì, il club vorrebbe presentare la nuova campagna abbonamenti e questo può voler significare che nei prossimi giorni potrebbe esserci un’accelerata anche decisiva. Roberto D’Aversa resta il primo nome sul taccuino del direttore dell’area sportiva del Cavalluccio, ma ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, come la questione economica (in A l’ex allenatore di Parma, Samp e Lecce viaggiava a cifre inavvicinabili) e la definizione dello staff (che verrà ridotto), senza dimenticare che il tecnico abruzzese ha diversi corteggiatori, a cominciare da Venezia e Bari.

