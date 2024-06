Il Cesena piazza il tris azzurro: anche Matteo Francesconi in Under 20 con Berti e Pieraccini

A mezzogiorno la nazionale Under 20 azzurra si è radunata a Tirrenia e il Cesena ha calato il tris: anche Matteo Francesconi è stato infatti precettato all’ultimo minuto per sostituire Luigi Cherubini della Roma. Il centrocampista di Faenza si unisce così ai compagni Tommaso Berti e Simone Pieraccini. La nazionale allenata da Alberto Bollini sosterrà una seduta di allenamento oggi pomeriggio e una domani prima di affrontare mercoledì alle ore 17 a Coverciano la Nazionale A del Ct Luciano Spalletti e giovedì 6 alle ore 11 a Tirrenia la Nazionale Under 19 campione d’Europa nel 2023.