Il Cesena piange l’ex capitano Ferruccio Severi: fu uno dei 32 bambini che nel 1940 fece parte del primo vivaio bianconero

Si è spento questa mattina, a 96 anni, Ferruccio Severi. È stato una autentica bandiera dell’Ac Cesena: nel 1940, quando la società bianconera fu fondata, Severi fu uno dei 32 bambini che costituirono il primo vivaio della società. Nove anni dopo debuttò in prima squadra, vestendo la maglia del Cesena, di cui è stato anche capitano, per 7 stagioni consecutive. Nel 1952-1953 vinse il campionato di Promozione in una squadra che aveva un super bomber come Giovanni Veglianetti (28 reti) e un centrocampista dal grande futuro come Azeglio Vicini, che realizzò 10 reti. In una lunga intervista concessa nel 2018 al Corriere Romagna, Ferruccio Severi si descrisse così e descrisse così il Cesena degli Anni 50: «Ero un terzino. Ero acrobatico e il più veloce nei test che ci faceva personalmente il presidente Alberto Rognoni: veniva al campo in bicicletta e ci cronometrava mentre correvamo nel vialetto delle scuderie dell’Ippodromo. L’allenamento di noi difensori consisteva nel rilanciarci la palla da una parte all’altra per imparare a “spazzare”. Il pallone era pesantissimo e difficilmente nei rinvii dal fondo si superava la metà campo».