Cesena Calcio
  • 14 ottobre 2025
Il Cesena perde Siano per almeno un mese

Il Cesena perde Alessandro Siano per almeno un mese. Il portiere bianconero si è procurato in serio infortunio alla spalla come spiegato dalla società in questo comunicato ufficiale: “Cesena Fc comunica che gli esami strumentali svolti da Alessandro Siano, a seguito di un infortunio verificatosi in allenamento, hanno rilevato la presenza di una lussazione di primo grado dell’articolazione acromion-claveare della spalla sinistra. Il portiere bianconero, che ha già intrapreso il percorso di recupero, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare il decorso clinico dell’infortunio”.

