Il Cesena per ritrovare la Nazionale: Saric ha centrato l’obiettivo

Dario Saric ha coronato il proprio sogno. «Mi auguro di tornare presto in Nazionale», aveva dichiarato qualche settimana fa dopo aver deciso il derby di Reggio Emilia. Ieri è stato accontentato. Il ct Sergej Barbarez lo ha inserito nella lista dei convocati per le sfide contro Romania e Cipro, valide per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma a fine marzo durante l’ultima pausa della stagione. Il centrocampista del Cesena tornerà a indossare la maglia della Bosnia a distanza di cinque mesi dalle ultime due presenze contro Germania e Ungheria, nelle ultime due gare di Nations League.

Sarà Simone Galipò di Firenze l’arbitro di Brescia-Cesena. Il fischietto toscano avrà come assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Nicolò Cipriani di Empoli, mentre in sala Var ci saranno Jean Luca Sacchi di Macerata e Rosario Abisso di Palermo (quarto ufficiale Colaninno di Nola). Il Cesena ritrova Galipò per la terza volta negli ultimi due mesi e mezzo, visto che il giovane arbitro fiorentino, al primo anno in Can A-B, aveva già diretto i bianconeri contro il Cosenza e a Catanzaro. In totale Galipò ha arbitrato sette volte il Cavalluccio in carriera con un bilancio perfettamente in equilibrio: tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Un solo precedente per il fischietto toscano con il Brescia, in occasione della sfida dello scorso 24 agosto che i lombardi persero in casa contro il Cittadella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA