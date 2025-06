Il Cesena per la fascia pensa al ritorno di Alessandro Pietrelli

Nella costruzione del nuovo Cesena, di cui ha cominciato ad occuparsi Filippo Fusco da più di una settimana, ci sarà sicuramente un punto di rottura con il passato. Un’estate fa il suo predecessore Fabio Artico acquistò prevalentemente calciatori provenienti dalla B e qualche scommessa straniera, mentre solo all’ultimo giorno di mercato arrivò un giovane dalla C, l’atalantino Leonardo Mendicino. A distanza di 12 mesi, Fusco cambierà strategia e punterà anche su ventenni affamati reduci da un campionato di Lega Pro. Se Corona è in pole position per rinforzare l’attacco, sugli esterni c’è un profilo che piace molto all’avvocato napoletano: si tratta di Alessandro Pietrelli, classe 2003, reduce da un’eccellente stagione con le maglie di FeralpiSalò e Juventus Next Gen in Lega Pro. Ambidestro, dotato di un gran fisico (194 centimetri di altezza) e collocabile su entrambe le fasce come quarto o quinto di centrocampo, Pietrelli conosce bene Cesena, perché proprio qua era cresciuto prima di trasferirsi a Bologna nell’estate 2018, dopo il fallimento del Cavalluccio. Due stagioni fa ha disputato 15 partite e segnato 1 gol in B con la maglia della Feralpi, con cui aveva debuttato in precedenza tra i professionisti in Serie C, mentre nella scorsa stagione ha chiuso con 36 partite, 9 gol e 6 assist indossando le maglie dei Leoni del Garda e della Juventus Next Gen, che lo aveva acquistato a gennaio. Pietrelli avrebbe dovuto partecipare al Mondiale per club con la Vecchia Signora, ma il viaggio negli Stati Uniti è sfumato e quindi partirà in ritiro con la Juve a luglio, poi sarà monitorato con attenzione dal Cesena, che lo potrebbe prelevare in prestito.

