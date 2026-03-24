Il Cesena ora può contare anche su Bastoni e Olivieri

L’ultimo gol realizzato con la maglia del Cesena lo hanno celebrato allo stesso modo, con un dito davanti alla bocca ed un’esultanza polemica che trasudava rabbia e frustrazione. Simone Bastoni e Marco Olivieri, tra il 20 dicembre e il 31 gennaio scorsi, sono precipitati agli ultimi posti della classifica di gradimento dei tifosi del Cavalluccio per colpa dello stesso gesto, che non è passato inosservato prima al Manuzzi, quando Bastoni si è sbloccato contro la Juve Stabia, e poi al Partenio, quando Olivieri ha illuso la squadra bianconera contro l’Avellino.

Dopo due mesi difficili e vissuti ai margini, è bastata una partita per redimersi e per trasformare i fischi in applausi. Il merito è stato innanzitutto di Ashley Cole, che sabato scorso contro il Catanzaro ha saputo toccare i tasti giusti e ha saputo schierare nel contesto migliore il centrocampista spezzino e l’attaccante marchigiano, a loro volta bravi a ripagare la fiducia e a ritagliarsi un ruolo da protagonisti dentro a una vittoria che mancava da 43 giorni.