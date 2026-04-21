Il Cesena oggi compie 86 anni, oltre 1.800 tifosi della Samp già prenotati per sabato

Oggi il Cesena festeggia il suo 86° compleanno. Nella passata stagione, facendo “cifra tonda” il club lanciò la bellissima divisa vintage mentre quest’anno non ci sarà alcuna celebrazione nel match di sabato (ore 19.30) contro la Sampdoria. Una Sampdoria che non sarà sola al Manuzzi: ieri è infatti partita la prevendita dei biglietti e sono già 1.831 i tagliandi di curva Ferrovia staccati. A Cesena sono invece stati venduti 423 biglietti.

Dopo la giornata di riposo concessa ieri, da oggi il Cesena inizierà a preparare la sfida con i blucerchiati con 4 allenamenti mattutini che si concluderanno con la rifinitura di venerdì. Sabato tra i pali ci sarà il debutto in B di Alessandro Siano.