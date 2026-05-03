Il Cesena non segna e non produce palle-gol, però il calcio di Cole risulta offensivo

Dopo il pareggio di una settimana fa con la Sampdoria, arrivato al termine di una prova deludente, la proprietà (compresa la folta corte dei miracoli al seguito) e Cole erano andati a cena in un ristorante in piazza Amendola. Lì tutti gli americani avevano esaltato il tecnico, il quale, forte della legittimazione ricevuta, aveva ribadito la sua idea di calcio, spiegato ai presenti che se non è ancora visto il Cesena che ha in testa è perché non ha giocatori adatti al 4-2-3-1 e indicato in Cherubini della Sampdoria un esterno da prendere senza meno. Ora, se al posto di Cole a guidare il Cesena dal Mantova alla Sampdoria ci fosse stato Mignani, probabilmente quella sarebbe stata l’ultima cena, di sicuro gli altri 17 commensali avrebbero fatto a gara per essere i primi a lanciare la famosa pietra.