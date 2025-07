Il Cesena muove i giovani: Coveri e Giovannini a Forlì, Valentini all’Arzignano, Castorri a un passo dal Gubbio

In attesa delle ufficializzazioni degli ingaggi dei centrocampisti Dimitri Bisoli (visite mediche nel pomeriggio a Villa Orchidee di Forlì e probabile annuncio in serata) e Matteo Guidi (visite mediche, firma e annuncio domani), il Cesena continua a piazzare i suoi giovani del vivaio. Lunedì il difensore mancino Enea Pitti è andato al Carpi in prestito, mentre questa mattina Valentino Coveri e Alessandro Giovannini sono passati, sempre con la formula del prestito secco, al Forlì. Potrebbero essere annunciati in giornata così come Federico Valentini, difensore centrale e capitano della “vecchia” Primavera che ieri ha firmato con l’Arzignano (in prestito). In uscita c’è ora Gianmarco Castorri: destinazione Gubbio. E’ stato Mimmo Di Carlo, ex tecnico del Cesena e ora sulla panchina degli umbri, a chiamare qualche giorno fa il direttore sportivo Fusco (i due hanno lavorato insieme alla Spal) per chiedergli il prestito del centrocampista centrale classe 2005. L’accordo è in vista.

Altri due protagonisti con la Primavera sono destinati ad andare in Serie C, ma prima svolgeranno il ritiro con la prima squadra: sono l’esterno destro Giulio Manetti (che poi raggiungerà Coveri e Giovannini a Forlì) e il centravanti Giovanni Perini (oggetto dei desideri del Novara). In ritiro ci sarà anche Antonio David, reduce dal campionato non troppo brillante a Gubbio e destinato ad un altro prestito: piace molto al Ravenna.