Il Cesena mette sotto contratto Druiventak

Provino superato e il Cesena ha annunciato l’ingaggio della punta olandese Xavello Druiventak: “Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con l’attaccante Xavello Druiventak fino al 30 giugno 2028. Nato in Olanda nel 2004, Druiventak cresce nel settore giovanile della società olandese dell’Alphense Boys. Nel 2023 si sposta in Lituania, dove gioca tra le fila di FK Be1 e Tauras in Pirma Liga, seconda divisione lituana. Alla fine del 2024 si trasferisce al FC Fratria, in Vtora Liga, seconda divisione bulgara, mettendo a segno complessivamente 15 reti nelle 52 partite giocate con la società biancorossa. Benvenuto in Romagna Xavi!”