Il Cesena manda 7 giocatori nelle varie nazionali

Il Cesena ha moltiplicato i giocatori nelle nazionali. Sono sette i calciatori bianconeri che sono stati chiamati nelle rispettive rappresentative per la prima sosta della stagione riservata alle nazionali.

La prima volta di Ceesay

Il nordirlandese Johnny McKinstry è riuscito in due mesi a fare ciò che il belga Tom Saintfiet non era stato in grado di ottenere in 4 anni: convincere Joseph Ceesay ad accettare la convocazione nella nazionale del Gambia. Il nuovo esterno destro del Cesena ha infatti sperato fino all’estate scorsa nella chiamata della Svezia. Che non è arrivata. Ceesay partirà oggi alla volta del Marocco: mercoledì debutterà con il Gambia ad El Jadida per affrontare le isole Comore nella giornata inaugurale delle qualificazioni per la Coppa d’Africa. Domenica 8, sempre ad El Jadida in Marocco, la sfida contro la Tunisia.

Doppio impegno nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa anche per Augustus Kargbo: la sua Sierra Leone giocherà venerdì in Liberia contro il Ciad e martedì 10 in casa dello Zambia.

Un solo impegno per Cristian Shpendi e il portiere della Primavera, Giulio Veliaj, chiamati in Under 21 albanese per la sfida di venerdì a Losanna contro la Svizzera.

Doppia amichevole per l’Albania Under 19 di Frederik Tosku, impegnata con la Turchia venerdì 6 e domenica 8.

Leonardo Mendicino è stato convocato dall’Italia Under 19 che disputerà un quadrangolare in Croazia: il nuovo centrocampista centrale bianconero sarà impegnato mercoledì contro l’Inghilterra, sabato contro la Germania e martedì 10 contro la Croazia.

Infine Matteo Lontani, tornato al Cesena venerdì in prestito dalla Juventus (dopo 3 anni a Torino). Il centrocampista italo-cubano di Savio, campione d’Europa in estate con la maglia dell’Italia Under 17, è ora in Under 18 e disputerà due amichevoli in Olanda sabato 7 e lunedì 9.