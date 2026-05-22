Il Cesena, Mancini e il rebus dei tecnici stranieri: alla Sampdoria voleva un italiano in panchina

Il 25 aprile Cesena e Sampdoria si sono sfidate al Manuzzi. Era la terzultima giornata di campionato e la partita finì 0-0, un pareggio che non sarà possibile replicare a distanza di un mese in un’altra partita da giocare fuori dal campo. L’incrocio che si sta riproponendo tra il club bianconero e quello blucerchiato è destinato a durare più di 90 minuti e ha come protagonista Andrea Mancini, ad oggi l’obiettivo numero 1 del Cesena per ricoprire il ruolo di direttore sportivo nella prossima stagione. A differenza di quanto accaduto al Manuzzi, stavolta dovrà per forza esserci un “vincitore”, perché il figlio dell’ex commissario tecnico azzurro è davanti a un bivio: da una parte c’è una società (il Cesena) che gli vorrebbe affidare la gestione dell’area tecnica dopo averlo conosciuto e dopo essere rimasta piacevolmente colpita dal tipo di profilo, che corrisponde all’identikit tracciato dalla proprietà americana, mentre dall’altra c’è un club (la Sampdoria) che non ha ancora deciso cosa fare da grande dopo due campionati difficilissimi e una situazione societaria ancora da definire. Dentro a questo quadro, al momento c’è solo una grande certezza: il contratto. Mancini Jr è legato al club doriano fino al 30 giugno 2027.