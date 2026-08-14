Il Cesena, le due strade “indicate” a Shpendi e come sostituirlo in caso di partenza

Cesena Calcio
Cristian Shpendi con la nuova seconda maglia del Cesena (foto Cesena Fc)
Cristian Shpendi con la nuova seconda maglia del Cesena (foto Cesena Fc)

Il Cesena ha iniziato a parlare con Shpendi e i suoi agenti per cercare di capire qualcosa in più sul futuro del re del gol bianconero delle ultime tre stagioni. Cristian vorrebbe restare, i suoi manager avrebbero il desiderio di muoverlo (ma di richieste per ora non ce ne sono), il Cesena attende. Il club bianconero ha indicato due strade a Ramadani e a Corvino junior, che gestiscono Shpendi: se volete muoverlo, portateci offerte pari o superiori ai 3,5 milioni; se Cristian resta bisogna lavorare per allungare il contratto (dal 2029 al 2030 o al 2031) con una parte dell’ingaggio delle prossime due stagioni spalmato su 3 o 4 anni. Qualora Shpendi partisse, Mancini avrebbe meno problemi a portare a casa Nicholas Pierini e con i soldi della cessione del gemello andrebbe a prendere anche il centravanti che ritiene più funzionale al calcio di Diamanti: il 31enne italo-brasiliano Matteo Brunori, fuori rosa al Palermo e che da gennaio a maggio ha affiancato Pierini nella Sampdoria.

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