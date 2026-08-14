Il Cesena, le due strade “indicate” a Shpendi e come sostituirlo in caso di partenza

Il Cesena ha iniziato a parlare con Shpendi e i suoi agenti per cercare di capire qualcosa in più sul futuro del re del gol bianconero delle ultime tre stagioni. Cristian vorrebbe restare, i suoi manager avrebbero il desiderio di muoverlo (ma di richieste per ora non ce ne sono), il Cesena attende. Il club bianconero ha indicato due strade a Ramadani e a Corvino junior, che gestiscono Shpendi: se volete muoverlo, portateci offerte pari o superiori ai 3,5 milioni; se Cristian resta bisogna lavorare per allungare il contratto (dal 2029 al 2030 o al 2031) con una parte dell’ingaggio delle prossime due stagioni spalmato su 3 o 4 anni. Qualora Shpendi partisse, Mancini avrebbe meno problemi a portare a casa Nicholas Pierini e con i soldi della cessione del gemello andrebbe a prendere anche il centravanti che ritiene più funzionale al calcio di Diamanti: il 31enne italo-brasiliano Matteo Brunori, fuori rosa al Palermo e che da gennaio a maggio ha affiancato Pierini nella Sampdoria.