Il Cesena lancia un pacchetto di abbonamenti per le gare con Venezia, Catanzaro e Padova

Nuova iniziativa del Cesena, che lancia un pacchetto di abbonamenti per tre partite. “Cesena Fc comunica che è possibile sottoscrivere il nuovo 3 Match Pack dedicato alle tre sfide casalinghe contro Venezia (sabato 14 febbraio ore 19.30), Catanzaro (sabato 21 marzo ore 15) e Padova (ultima giornata di campionato, data e orario da definire) ad un prezzo dedicato, che permette di assicurarsi un importante risparmio rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ciascuna delle tre partite. Tutti i tifosi che sottoscriveranno il 3 Match Pack potranno accedere alle gare incluse nel pacchetto utilizzando un unico tagliando e con la garanzia di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti. La nuova offerta ticketing bianconera potrà essere sottoscritta fino alle ore 18:00 di sabato 14 febbraio sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che al Centro Coordinamento di via Veneto 19”.

Questi i prezzi del pacchetto per le tre gare per il quale sono previste due tariffe, una intera ed un’altra riservata agli Under 18

TRIBUNA NUMERATA: Intero 144 euro; Under18 68 euro.

DISTINTI SUPERIORI: Intero 98 euro; Under18 50 euro.

DISTINTI INFERIORI: Intero 86 euro; Under18 44 euro.