Il Cesena lancia Stadium Tours, un viaggio per esplorare tutti gli spazi dello stadio Manuzzi normalmente riservati ai protagonisti delle partite

Il Cesena, in collaborazione con il Comune di Cesena, l’Unione dei Comuni Valle Savio, la Destination Management Company I Percorsi del Savio e il Museo Bianconero “Davide Veglia”, lancia una nuova iniziativa. Si chiama Stadium Tours e sono viaggi che permetteranno a tutti i tifosi e a tutti gli appassionati bianconeri di entrare nella casa del Cavalluccio e visitare i luoghi meno accessibili, quelli popolati dai calciatori, dagli staff tecnici e dagli addetti ai lavori.

“Un’esperienza che arricchisce ulteriormente l’offerta turistica e culturale della città - si legge nel comunicato - affiancandosi ad altre opportunità di scoperta del patrimonio cesenate, come il nuovo biglietto unico dei musei Scopri Cesena Card, pensato per rendere sempre più accessibile e coinvolgente la visita ai luoghi simbolo di Cesena. Dunque, dagli spogliatoi alla sala stampa, dalla mixed zone al tunnel che conduce al terreno di gioco, il tour permette di esplorare tutti gli spazi dello stadio normalmente riservati ai protagonisti del matchday. Il percorso comprende anche l’accesso al terreno di gioco, alle panchine e ad altre aree esclusive, fino alla scoperta dei corner curati dallo staff del Museo Bianconero “D. Veglia”, con i quali sarà possibile immergersi nella storia del Club, grazie a numerosi cimeli propri della tradizione bianconera. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 15 e rappresenta un’occasione inedita per conoscere più da vicino il mondo Cesena Fc e vivere un’esperienza diversa nel cuore della passione bianconera. A tutti i partecipanti saranno inoltre consegnati in omaggio un esclusivo portabadge del Cesena Fc e un buono sconto utilizzabile presso lo Stadium Store al termine del tour. La Stadium Tour experience è acquistabile sia sulla pagina dedicata del sito ufficiale bianconero, sia sul sito dei Percorsi del Savio alle seguenti tariffe: adulto euro 20, under 14 euro 15, fino a 3 anni ingresso gratuito. Tutti gli abbonati al Cesena Fc, gli over 65, i militari e gli invalidi potranno garantirsi la partecipazione al tour con una tariffa speciale di 15 euro (scontistica valida solo per l’acquisto al Cesena Fc Stadium Store di via Giovanni Spadolini, al Cesena Fc Store di piazza Amendola o all’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Cesena, situato in piazza del Popolo)”.