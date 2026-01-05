Il Cesena lancia l’abbonamento per il girone di ritorno

  • 05 gennaio 2026
Il Cesena lancia l’abbonamento per il girone di ritorno

In vista del girone di ritorno che vedrà il Cesena Fc disputare ben dieci partite in casa, ha preso il via oggi la campagna abbonamenti “Viverlo è diverso”. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti nelle seguenti due modalità: online sul sito Vivaticket; fisicamente presso il Coordinamento Clubs Cesena, sito in via Veneto 19 (telefono: 0547 632502), muniti di un documento di identità valido.

Il Club bianconero raccomanda, inoltre, ai tifosi che decideranno di acquistare l’abbonamento online, di presentarsi ai tornelli di ingresso muniti della stampa cartacea della ricevuta di acquisto, al fine di agevolare la lettura del codice a barre da parte del lettore ottico.

Di seguito il dettaglio dei prezzi per ciascun settore. Si precisa che la categoria “ridotto” vale per donne, over 65, invalidi oltre il 50%, militari e under 18.

Clicca qui per i prezzi nel dettaglio

Si informa, inoltre, che per usufruire degli sconti previsti dal pacchetto Family e dalle tariffe riservate a, invalidi oltre il 50% e militari, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno fisicamente presso il Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19.

