Il Cesena in tv e i diritti: Sky seguirà Dazn o si defilerà?

Siren Diao ha torvato l’accordo con il Granada, con il talento dell’Atalanta inseguito anche dal Cesena che alla fine ha scelto la Spagna, come era da sempre nei suoi desideri.

La B in tv

La Serie B rimane su Dazn fino al 2027, con l’aggiudicazione dei diritti per la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite del campionato, per il triennio 2024-2027. Anche nella stagione al via venerdì alle 20.30 con l’anticipo Brescia-Palermo, tutte le 390 partite della stagione, inclusi i play-off e i play-out, andranno in onda in streaming su Dazn, che per i diritti ha versato 13 milioni più 3.

Il pacchetto goal pass

Dazn ha inserito la Serie B nel pacchetto goal pass da 13,99 euro al mese. L’offerta sportiva di Dazn Goal Pass include tutta la Serie B, 3 partite di Serie A in co-esclusiva ogni giornata, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A e la Women’s Champions League.

E Sky?

Dazn ha acquistato i diritti in co-esclusiva come prevede il bando della Lega B, che lascia aperta la finestra ad altri broadcaster. Resta da vedere come si muoverà Sky. A Rogoredo c’è grande incertezza perché ritengono alta la richiesta di 13 milioni. Il sì di Dazn ha evitato che la Lega B dovesse emanare un altro bando per i diritti tv e ora Sky potrebbe aggregarsi in queste ore come... tra due anni e undici mesi, aderendo a un accordo triennale che intanto si è messo in moto.

