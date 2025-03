Il Cesena in B sta per compiere un anno: da “Insieme per il Cesena” uno striscione speciale

Per ricordare la promozione del 2024, domenica contro la Juve Stabia sarà esposto uno speciale striscione celebrativo. È un’iniziativa di Insieme per il Cesena, che già un anno fa contro il Pescara realizzò una suggestiva coreografia con la gigantografia di sei maglie bianconere, 8 metri per 8 metri ciascuna, e il chilometrico striscione “Quella maglia che portate è il mio sogno da bambino. Forza magico Cesena sempre ti sarò vicino”. Erano le maglie, con numero e nome, dei prodotti del vivaio David (25), Pieraccini (73), Francesconi (70), Berti (14), Giovannini (30) e Shpendi (9). «Richiamando una canzone della Curva Mare - spiega Johnny Pastorelli - l’idea iniziale era di fare una coreografia con una sola maglia. Poi abbiamo pensato ai nostri sei magnifici ragazzi: la realizzazione ci ha impegnati per settimane presso il tendone della parrocchia di Sant’Egidio, ogni maglia è stata disegnata a mano libera con vernice a pennello. La mattina della partita eravamo in 50 per la sistemazione sugli spalti, dove poi era importante che fosse presente tanto pubblico a collaborare per la buona riuscita e la giornata era quella giusta. L’effetto scenografico all’ingresso delle squadre in campo ha superato le nostre aspettative ed è stato apprezzato in tutta Italia».

I sei ragazzi dopo un anno stanno proseguendo il loro percorso, ma in maniera differente. Shpendi ha continuato a segnare in Serie B, prima di fermarsi a dicembre e ora è alla ricerca del gol perduto. Anche Berti è partito alla grande, ma ha poi un po’ pagato, in termini di presenze, il cambio di sistema di gioco. Francesconi, che inizialmente sembrava avere difficoltà ad adeguarsi alla B, oggi è diventato un pilastro del centrocampo. Continua ad essere una stagione difficile per Pieraccini, che fatica a trovare spazio, mentre è una stagione di stallo per Giovannini, rientrato a gennaio dal Pineto e ora in Primavera. Si sta invece valorizzando in Serie C, in prestito al Gubbio, David, che è stato convocato nella Romania Under 20.

