Il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante esterno Caprini

Secondo annuncio ufficiale del Cesena. Dopo il difensore centrale australiano Mark Natta, ecco l’attaccante esterno Maat Daniel Caprini. “Cesena Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione e contropzione dall’Acf Fiorentina le prestazioni sportive dell’attaccante Maat Daniel Caprini. Nato a Milano nel 2006, Caprini muove i primi passi nei settori giovanili di Ac Milan e Virtus Entella, prima di trasferirsi all’Acf Fiorentina, con la quale esordisce in Primavera a soli sedici anni di età. Tra le fila della formazione Under 20 viola disputa complessivamente 69 partite, realizzando 21 reti e 11 assist. Spesso aggregato alla prima squadra, nella stagione 2024-2025 Caprini fa il proprio esordio in Serie A, collezionando 2 presenze in massima serie. Nel luglio 2025 si trasferisce in prestito al Mantova, in Serie Bkt, raccogliendo 16 presenze in campionato alla sua prima stagione tra i cadetti. Dal 2024, inoltre, Caprini è stato convocato in tutte le nazionali giovanili Italiane dall’Under 18 all’Under 20: con la maglia azzurra il nuovo attaccante bianconero ha giocato in totale 11 partite e messo a segno 4 reti”.