Il Cesena ha ufficializzato il centrocampista Luca Schirone: arriva in prestito con obbligo di riscatto

Dopo le visite mediche svolte nella giornata di mercoledì e la firma sul contratto, il Cesena ha annunciato poco fa l’ingaggio del centrocampista Luca Schirone “acquisito dal Pineto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al 30 giugno 2027. Classe 2003, Schirone cresce nel settore giovanile dell’US Cremonese e debutta giovanissimo, a soli sedici anni di età, nella formazione Primavera grigiorossa. Nel 2021 passa all’Hellas Verona FC e disputa due stagioni tra le fila della formazione Under 20 gialloblù, prima di trasferirsi al Pineto Calcio, dove fa il proprio esordio nel calcio professionistico. Con la maglia degli abruzzesi Schirone è un assoluto protagonista, collezionando 74 presenze in tre campionati di Serie C, a cui si aggiungono anche 10 reti e 9 assist tra stagione regolare e play-off”.