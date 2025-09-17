Il Cesena ha trovato gol nuovi e pesanti

Nessuna formazione cadetta è riuscita finora a mandare in gol ben 4 nuovi acquisti. Solo il Pescara si avvicina al Cesena grazie ad Olzer, che ha segnato contro i bianconeri al debutto e nello scorso week-end in occasione del 2-2 contro il Venezia, mentre la Lega B ha considerato autogol di Festa (giustamente) il provvisorio pareggio di Mantova, nato proprio da un’altra sassata dell’ex bresciano che ha sbattuto contro la traversa e la schiena del portiere virgiliano. La squadra di Mignani ha il miglior attacco del torneo assieme al Modena, che ha mandato in gol solo una new-entry (Zanimacchia). L’Empoli ha segnato 5 gol, di cui ben 4 con il sorprendente Popov, che un anno fa indossava comunque la maglia azzurra della Primavera, al quale si aggiunge il “cavallo di ritorno” Stiven Shpendi. A 4 reti ci sono Palermo, Venezia, Reggiana e Sudtirol: tra i rosanero comanda sempre il confermatissimo Pohjanpolo (3 gol), mentre i “gol nuovi” dei lagunari sono stati firmati da Adorante e Duncan, con l’ex bianconero Tavsan a chiudere la lista per la Regia. Casiraghi, El Kaouakibi, Kofler e Merkaj, invece, indossavano la maglia del Sudtirol anche nella scorsa stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA