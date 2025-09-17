Il Cesena ha trovato gol nuovi e pesanti

Le due trasferte giocate in Abruzzo e Liguria, oltre ad aver portato nelle casse del Cesena lo stesso bottino (6 punti sui 6 disponibili), sono legate anche da un dato curioso: a Pescara e a Genova, infatti, si sono sempre sbloccati due nuovi acquisti.

Un arcobaleno lungo 20 metri che si infila all’incrocio dei pali e un pallone sporco che entra in porta da due passi. Sotto il diluvio di Marassi, sabato scorso, Michele Castagnetti e Giovanni Zaro hanno scelto due modi molto diversi per entrare nel tabellino di Sampdoria-Cesena e per firmare il secondo successo esterno consecutivo in campionato del Cavalluccio, dopo il blitz di Pescara alla prima giornata.

Dopo le prime tre giornate di campionato Mignani ha schierato almeno una volta dal primo minuto “solo” 6 nuovi arrivi, cioè la metà dei calciatori acquistati in estate da Fusco: Zaro a comandare la difesa (3 presenze e nessun minuto saltato), Ciervo e Frabotta sulle fasce (3+3), Bisoli (3 gettoni) e Castagnetti (1) in mediana e Blesa (3/3) in attacco. Dentro a questo sestetto, ben 4 giocatori si sono già sbloccati nei primi 270 minuti di campionato: il centravanti giramondo spagnolo ha firmato il primo gol stagionale a Pescara, sfruttando un assist di Berti, mentre Bisoli ha chiuso i conti all’Adriatico approfittando di un errore in uscita del portiere abruzzese Desplanches. Poi, dopo l’Entella, sono arrivati i gol già descritti di Castagnetti (a segno al debutto come il numero 7 e il figlio d’arte) e di Zaro. La continuità con il passato è rappresentata da Cristian Shpendi, che al momento ha ripetuto lo score di un anno fa: 2 gol nelle prime 3 giornate di campionato, anche se distribuiti diversamente. E’ ben diversa, invece, la tendenza di squadra. Nella scorsa stagione, dopo i primi 270 minuti, solo un nuovo acquisto aveva segnato: Marco Curto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nelle due gare casalinghe contro Carrarese e Catanzaro, infatti, ci avevano pensato Shpendi (doppietta), Kargbo e Adamo ad entrare nel tabellino marcatori, mentre alla quarta giornata (Spezia-Cesena 2-1) si sarebbe aggiunto Berti.

Nessuna formazione cadetta è riuscita finora a mandare in gol ben 4 nuovi acquisti. Solo il Pescara si avvicina al Cesena grazie ad Olzer, che ha segnato contro i bianconeri al debutto e nello scorso week-end in occasione del 2-2 contro il Venezia, mentre la Lega B ha considerato autogol di Festa (giustamente) il provvisorio pareggio di Mantova, nato proprio da un’altra sassata dell’ex bresciano che ha sbattuto contro la traversa e la schiena del portiere virgiliano.

La squadra di Mignani ha il miglior attacco del torneo assieme al Modena, che ha mandato in gol solo una new-entry (Zanimacchia). L’Empoli ha segnato 5 gol, di cui ben 4 con il sorprendente Popov, che un anno fa indossava comunque la maglia azzurra della Primavera, al quale si aggiunge il “cavallo di ritorno” Stiven Shpendi. A 4 reti ci sono Palermo, Venezia, Reggiana e Sudtirol: tra i rosanero comanda sempre il confermatissimo Pohjanpolo (3 gol), mentre i “gol nuovi” dei lagunari sono stati firmati da Adorante e Duncan, con l’ex bianconero Tavsan a chiudere la lista per la Regia. Casiraghi, El Kaouakibi, Kofler e Merkaj, invece, indossavano la maglia del Sudtirol anche nella scorsa stagione.

