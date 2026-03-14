Il Cesena ha scelto: sarà Ashley Cole il nuovo allenatore. Fusco contrario: vivrà da separato in casa

Esonerato Mignani, il Cesena ha scelto l’ex nazionale inglese Ashley Cole come nuovo tecnico. Domani l’annuncio.



IL COLE CALCIATORE

Nato nel dicembre 1980, Ashley Cole è stato uno dei migliori terzini sinistri inglesi di tutti i tempi. Nato nei sobborghi di Londra da genitori di origine delle Barbados, Cole ha vestito le maglie dell’Arsenal (156 presenze), del Crystal Palace (14 presenze), del Chelsea (229 presenze), quindi ha lasciato la Gran Bretagna per giocare in Italia nella Roma (una stagione e mezza con 11 soli gettoni), è volato a Los Angeles per vestire la maglia dei Galaxy. Ha chiuso la carriera da calciatore nel Derby County. Con la maglia della nazionale ha giocato 107 partite, disputando tre mondiali.

COLE IN PANCHINA

Cole ha iniziato ad allenare nel 2019 nelle giovanili del Chelsea, quindi nel 2021 viene nominato vice di Lee Carsley nella nazionale Under 21 inglese. Ha poi fatto il vice di Frank Lampard nell’Everton e di Wayne Rooney nel Birmingham City. Nell’agosto 2024 ha firmato con la Federcalcio inglese, con cui è ancora sotto contratto.

COLE E IL CESENA

Cole non conosce il Cesena e non conosce la Serie B: la decisione di assumerlo è stata presa da Mike Melby, che lo ha conosciuto quando giocava nei Galaxy. Nell’ultima sua visita cesenate, Melby si era lasciato sfuggire che gli sarebbe piaciuto per il Cesena uno “young international coach”. Ashley è abbastanza giovane, ma più che altro è inesperto, non avendo mai allenato una prima squadra. Un azzardo

COLE, MIGNANI E FUSCO

La decisione di prendere Cole e di esonerare Mignani era evidentemente stata presa già in settimana. Ed è stata comunicata nonostante tutta la squadra (molti i giocatori in lacrime negli spogliatoi) e il direttore sportivo Fusco si siano schierati contro la società. Da oggi, di fatto, il Cesena non ha più neppure un direttore sportivo: Fusco è stato scavalcato, ha dichiarato di «essere assolutamente contrario all’esonero, avvenuto nei modi e nei tempi sbagliati» ma ha sottolineato come non si dimetterà per non dare alla società la soddisfazione di risparmiare soldi. Da qui al 30 giugno vivrà però da separato in casa.