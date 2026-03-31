Il Cesena ha scelto il vice di Ashley Cole: è un inglese di origine turca

Il Cesena ha un nuovo vice allenatore. E’ Omer Riza, inglese di origine turca, e a sceglierlo è stato direttamente Ashley Cole. Riza arriverà a Cesena nella giornata di mercoledì, firmerà il contratto e farà subito conoscenza con il mondo bianconero. Lunedì sarà in panchina al fianco di Cole nel match contro il Sudtirol. L’amicizia tra Cole e Riza dura da fine Anni ’90 quando per due stagioni hanno giocato insieme nelle giovanili dell’Arsenal. Una volta concluse le loro carriere calcistiche (decisamente meno importante quella di Riza, i cui anni migliori sono stati in Turchia al Denizlispor e al Trabzonspor), Cole e Riza si sono ritrovati nel 2021 colleghi nelle nazionali giovanili inglesi: l’attuale tecnico del Cesena come assistente di Carsley della Under 21, Riza nello staffi di Tom Curtis e Paul Davis in Under 17.