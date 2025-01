Il Cesena ha risolto il contratto di Van Hooijdonk: l’attaccante olandese incassa la buonuscita e si accasa al Nac Breda

Adesso è ufficiale: il Cesena e Sydney Van Hooijdonk hanno risolto il contratto. Dopo 5 mesi si è quindi conclusa l’avventura cesenate dell’attaccante olandese. In mattinata per via telematica è stata firmata la risoluzione tramite buonuscita. Contestualmente, Van Hooijdonk si è legato al Nac Breda, formazione olandese nella quale aveva mosso i primi passi e che aveva lasciato 4 anni fa per accettare l’offerta del Bologna. Per il figlio d’arte, il padre Pierre è stato un attaccante straordinario tra gli Anni ’90 e la prima metà degli Anni 2000, nessun gol in 13 presenze in maglia bianconera.