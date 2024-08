Il Cesena ha piazzato un colpo a sorpresa e dopo Van Hooijdonk ha preso un altro attaccante olandese: Elayis Tavsan. Leonardo Mendicino già in campo a Villa Silvia

Classe 2001, ha già giocato al fianco di di Sydney Van Hooijdonk, che ritroverà in Romagna, in nazionale Under 21 la sfida Norvegia-Olanda, finita 0-3 con gol dello 0-1 firmato da Elayis Tavsan (nella foto Van Hooijdonk con il numero 9 e Tavsan con il numero 7 in Norvegia). In totale, con la Under 21 arancione il nuovo arrivato ha disputato 10 presenze e segnato 4 gol. Tavsan è un giocatore mancino che, per caratteristiche, assomiglia molto a Kargbo: velocissimo, forte nell’uno contro uno, qualità tecniche di altissimo livello che ha sia i gol che gli assist. Il suo “problema” è a livello caratteriale, in quanto tende a buttarsi giù un po’ troppo facilmente. Arrivato a gennaio a Verona (è sotto contratto fino al 2028), ha giocato appena 3 partite in Serie A ed è entrato nel finale di gara in Coppa Italia proprio contro il Cesena.

Tavsan ha anche il passaporto turco, essendo i suoi genitori di origine turca, ed è cresciuto nello Sparta Rotterdam. A 18 anni è andato nella seconda serie olandese, nel Telstar (23 presenze e 7 gol), per poi essere acquistato a 19 anni dal Nec Nijmegen, con cui ha messo insieme 118 partite, segnando 25 reti e fornendo 17 assist.

L’olandese è atteso a Cesena per domattina e starà poi a Mignani decidere se convocarlo o meno per il match di domenica sera contro lo Spezia al Picco. E’ invece già arrivato a Cesena, accompagnato dai genitori, il diciottenne centrocampista Leonardo Mendicino. Arrivato in prestito dall’Atalanta, con cui ha già debuttato in Serie A e in Europa League, in questi minuti sta svolgendo il suo primo allenamento con i nuovi compagni a Villa Silvia.