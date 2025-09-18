Il Cesena ha messo sotto contratto il portiere Luca Ferretti

Il Cesena ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Luca Ferretti, lo scorso anno al Rimini. Classe 2003, era in prova da un paio di settimane e, quando Niccolò Fontana sarà in Primavera, andrà in panchina in prima squadra come terzo portiere.

“Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2026. Classe 2003, Ferretti cresce nel settore giovanile dell’AC Carpi, con cui esordisce in prima squadra nel Campionato di Serie D 2021-2022. Nella stagione 2022-2023 debutta tra i professionisti con la maglia della FeralpiSalò, mentre l’anno scorso raccoglie due presenze tra le fila del Rimini FC nel Campionato di Serie C. In bianconero Ferretti indosserà la maglia numero 40. Benvenuto a Cesena”.