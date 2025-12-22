Il Cesena ha mandato un’intera squadra in gol

Dentro a un sabato che ha evidenziato su tanti campi (vedere per credere quanto successo a Monza e ad Avellino) i limiti tecnici di un numero troppo alto di arbitri, il Cesena ha avuto il grande merito di muovere la classifica, e quindi di non perdere, una partita scivolosa e complicata dalla surreale direzione di Turrini di Firenze. Parliamo di una delle “vittime” di un sistema di promozioni che non funziona, visto che ogni anno il salto in Can (cioè la possibilità di arbitrare in A e in B) viene garantito ad un numero troppo alto di fischietti provenienti dalla C, che spesso non sono pronti o (peggio) non hanno le qualità per dirigere ai piani superiori. Proprio come Turrini, che al Manuzzi aveva debuttato in B dirigendo Cesena-Entella, perdendosi un fallaccio di Guiu su Berti dopo meno di un quarto d’ora (intervento killer da rosso, non arrivò neppure il giallo) e il rigore poi trasformato da Shpendi e concesso dopo revisione Var, dentro a una partita identica a quella di sabato, nella quale è stato permesso praticamente tutto all’avversario del Cavalluccio.