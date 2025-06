Il Cesena ha ingaggiato Fusco: un anno più rinnovo automatico in caso di Serie A. Scelto anche il capo scouting: è il semi-sconosciuto Alberto Bertolini

Filippo Fusco è il nuovo direttore sportivo del Cesena. L’investitura ufficiale arriverà questa sera nel corso del board della società bianconera ma la decisione è stata presa nelle ultime ore, quando negli Usa era mattina presto, con John Aiello che ha “mollato” Stefano Stefanelli per seguire la linea del direttore generale Corrado Di Taranto e ha portato con sé il fratello Michael, Anthony Scotto e anche Peter Ciaccia. John Aiello ha così potuto scegliere una seconda figura: il “football operations and player development”, cioè il capo-scouting che prenderà il posto di Omar Milanetto. Che sarà il semi-sconosciuto Alberto Bertolini, 51enne di Reggio Emilia che ha svolto questo ruolo solo in Serie C, nella Reggiana, nella stagione 2016-2017. Negli ultimi 8 anni Bertolini ha fatto l’osservatore dall’Italia per il Southampton (unico italiano preso in questo periodo Manolo Gabbiadini). Attraverso il Southampton, Bertolini è arrivato all’inizio dell’ultima stagione alle porte del Como al seguito del capo-scouting che lo volle con sé ai Saints in Inghilterra. Una toccata e fuga, quella di Como, terminata a Natale.

Se Bertolini non fa il capo scouting dal 2016-2017, Filippo Fusco è dal 2016-2017 che non “partecipa” al campionato di Serie B, che in quella stagione vinse a Verona. Da allora solo Serie C: due stagioni alla Juve Next, una (la 2023-2024) con la Spal, chiudendo 11° a 47 punti di distacco dal Cesena di Artico, tre mesi nella serie C spagnola con il San Fernando Club Deportivo e quasi 5 anni senza squadra. Fusco firmerà un contratto annuale da 96mila euro netti con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.