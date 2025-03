Il Cesena ha imparato come si fermano le grandi

Da un Manuzzi sempre più caldo e sempre più pieno stava per uscire la partita-fotocopia di Cesena-Salernitana. Stavolta è mancato solo il gol nel finale che avrebbe incendiato lo stadio e consegnato un altro successo al Cavalluccio: Andrea Ciofi all’85’ e Flavio Russo in pieno recupero non sono riusciti ad imitare capitan Prestia, che aveva schiacciato in porta il pallone dell’1-0, ma hanno confermato che la squadra di Mignani non muore mai e ha sempre parecchia benzina nel proprio motore, riuscendo a procurarsi occasioni clamorose (vedi anche La Gumina a Brescia) nei minuti finali di tutte le partite. Prima della calda chiusura e della doppia palla-gol cestinata, il copione del Lato B era stato identico a quello dell’ultima partita al Manuzzi, con un episodio contrario e molto contestato in apertura (rigore tolto al monitor da Cosso contro la Salernitana, gol annullato al monitor da Prontera con lo Spezia) e successivamente con un rigore fischiato contro dopo ingresso del Var e parato prima da Klinsmann e poi da Pisseri, che hanno confermato un dato: se due anni fa il Cesena non aveva un portiere affidabile, oggi ne ha addirittura due. Senza dimenticare Siano.

Striscia record

Proprio come in occasione dell’ultima sosta del 2024 a metà novembre, il Cavalluccio ha guadagnato la prima (e unica) pausa del 2025 nel proprio momento migliore. All’andata i bianconeri avevano messo insieme cinque risultati utili consecutivi a cavallo della sosta, mentre stavolta hanno allungato la striscia: con lo 0-0 di sabato contro lo Spezia, i risultati positivi sono diventati sei grazie a tre vittorie contro Reggiana, Cremonese e Salernitana, e ad altrettanti pareggi contro Pisa, Brescia e appunto Spezia. Nell’anno nuovo il Cesena ha perso solo una partita, proprio come hanno fatto la capolista Sassuolo, il Catanzaro (unica squadra ad aver battuto i bianconeri nel 2025), il Bari e il solidissimo Spezia ammirato al Manuzzi. A differenza di quanto accadeva nel girone d’andata, il Cavalluccio ha cambiato marcia contro le big: in attesa del Sassuolo, che arriverà al Manuzzi alla quartultima giornata (con la Serie A già sicura?), al momento la squadra di Mignani ha bloccato il Pisa e lo Spezia e battuto la Cremonese per un totale di cinque punti. Contro tutte queste squadre, nel 2024, i punti conquistati erano stati zero.

Piacevoli sorprese