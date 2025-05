Il Cesena ha fatto il proprio dovere e ora riapre il cassetto dei sogni

Nell’analisi post partita, Michele Mignani non ha citato La Rappresentante di Lista, ma una lista l’ha comunque nominata: quella dei pregi e dei difetti rovesciati sul campo dalla sua squadra. Dopo due mesi il Cesena non ha solo ritrovato il successo, ma è anche riuscito finalmente a segnare più di un gol in una partita. La “doppietta” in 90 minuti mancava proprio dal 2-0 rifilato alla Salernitana (Prestia e Antonucci), che era arrivato dopo il blitz di Cremona (Calò e Bastoni). Pure stavolta non sono arrivati gol dai centravanti, anche perché due su tre erano in tribuna per infortunio, ma sono entrati nel tabellino dei marcatori due centrocampisti: Calò e soprattutto Saric, che ha firmato il terzo gol stagionale. Con la Gumina e Russo spesso ai box, l’acquisto del bosniaco è stato indiscutibilmente il migliore effettuato dal Cesena nel mese di gennaio, anche in relazione al fatturato: i suoi gol contro Reggiana, Frosinone e Palermo hanno permesso al Cavalluccio di guadagnare 5 punti in classifica e soprattutto di vincere due gare (Reggiana e Palermo) fondamentali nei rispettivi momenti della stagione. Sottolineati i meriti di un gigantesco Klinsmann e lo spirito della squadra, una menzione speciale la meritano un paio di gregari come Piacentini e Mendicino: il primo, alla terza partita consecutiva da titolare (record stagionale), è stato determinante nel primo tempo con una respinta su Verre e se l’è giocata sempre alla pari con un centravanti formidabile come Pohjanpalo, al quale ha concesso solo un colpo di testa al 59’, mentre il centrocampista classe 2006 è entrato molto bene nel caldo finale con un paio di letture d’alta scuola su Di Francesco e Brunori, respinti con perdite alle porte dell’area. Insieme ai pregi, ci sono anche i difetti. Il più evidente riguarda per l’ennesima volta il gol incassato: il Cesena continua a subire reti sempre nello stesso modo, con cross telefonati letti sempre male dai quarti (o quinti) di centrocampo o comunque da chi deve (o dovrebbe) difendere sul secondo palo. Questo resta l’unico problema che Mignani non è mai riuscito a risolvere e che purtroppo è costato troppi gol e tanti punti.