Il Cesena ha deciso: fiducia a Siano e Fontana, in arrivo Ravaglia

Il Cesena ha deciso a chi consegnare le chiavi della porta. Aspettando Klinsmann, tra i pali toccherà ai suoi compagni di un anno fa: Siano sarà il titolare e Fontana il giovane da lanciare in caso di necessità. Sia Siano (fino al 2028) che Fontana (fino al 2029) estenderanno a breve il contratto. A questo punto ad affiancare ai due “superstiti” della scorsa stagione, che in ritiro hanno convinto Diamanti, come terzo portiere ci sarà un profilo di grande esperienza e affidabilità come Ravaglia, pronto a chiudere la carriera con la maglia del club che lo ha lanciato tra i professionisti. Come quarto portiere o Simone Gianfanti (2007) o il ritorno di Luca Ferretti.