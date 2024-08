Il Cesena ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti fino a mercoledì 28 agosto: obiettivo, raggiungere quota 8.000

All’indomani del debutto vincente sulla Carrarese, il Cesena ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti.

Questo il testo del comunicato: “Dopo il grande successo registrato fino ad oggi, che ha visto raggiungere quota 7.713 abbonati, facendo registrare anche il tutto esaurito in Curva Mare, il Cesena FC ha deciso di riaprire le sottoscrizioni per la campagna abbonamenti bianconera. “Quando gioca il Cesena, gioca tutta la Romagna” riparte e per tutti i tifosi del Cavalluccio sarà possibile sottoscrivere la propria tessera stagionale fino a mercoledì 28 agosto, data del match contro il Catanzaro, valido per la 3° giornata di Serie BKT 2024/2025”.

Ci sono poi le parole del presidente bianconero John Aiello: «Desidero ringraziare dal profondo del mio cuore tutti i tifosi bianconeri per la loro instancabile ed infinita passione verso il Cavalluccio. L’esordio in Serie BKT è stata l’ennesima dimostrazione di quanto sia profondo il legame che unisce il Cesena Fc con la sua gente. Di fronte a così tanto calore, abbiamo deciso di riaprire la campagna abbonamenti fino alla prossima gara casalinga perché quando gioca il Cesena gioca tutta la Romagna!».

Le modalità di acquisto dell’abbonamento “restano le medesime già previste e per i tifosi bianconeri sarà, quindi, possibile sottoscrivere il proprio tagliando stagionale in due modalità: recandosi personalmente presso il Coordinamento Clubs Cesena oppure accedendo all’apposita sezione sul sito di Vivaticket. Durante questa settimana il Coordinamento Clubs Cesena osserverà i seguenti orari: da martedì 20 a venerdì 23 agosto dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19; sabato 24 agosto dalle ore 9 alle ore 12.30. Restano immutate le tariffe ridotte già previste per donne, over 65, invalidi oltre al 50%, militari e under 18, così come il prezzo speciale dedicato a tutti gli under 14. Nei settori Distinti “Superiori” e “Inferiori”, inoltre, è ancora possibile sottoscrivere il Pacchetto Family: una speciale scontistica prevista per ogni nucleo familiare formato da due genitori e un figlio minore di 14 anni. Cesena FC comunica, infine, che al termine della campagna abbonamenti saranno proposte ai tifosi ulteriori iniziative volte a favorire la loro presenza sugli spalti dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, come l’acquisto di pacchetti comprensivi di più gare e l’inserimento di un sistema di vendita a prezzo variabile dei tagliandi per ciascuna partita casalinga”.