Il Cesena ha deciso: avanti con Mignani e subito sul mercato per cercare un attaccante e un centrocampista centrale di personalità

Avanti con Michele Mignani. Il board del Cesena ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico nonostante le 5 sconfitte nelle ultime 6 giornate. Nei due summit andati in scena nelle ultime ore è stata analizzata a fondo la situazione, individuando quelle che sono le criticità (ad esempio l’infortunio di Shpendi) e quelli che sono i problemi veri. Nel mirino dei vertici societari sono finiti soprattutto alcuni giocatori scesi in campo ieri a Carrara. Il club ha deciso che tornerà subito sul mercato per rinforzare la squadra ma anche per cedere quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Oltre a Saber, che in settimana sarà ceduto al Trapani (contratto fino al 2027), non si escludono partenza di elementi di primo piano. Almeno due i giocatori importanti che dovranno essere acquistati: un centrocampista centrale che possa assumere il ruolo di leader della squadra e un attaccante che garantisca più gol di quelli fin qui messi a segno dalle quattro punte che hanno affiancato Shpendi (3 reti Kargbo e Tavsan, nessuna Antonucci e Van Hooijdonk).