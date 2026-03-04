Il Cesena ha deciso: avanti con Mignani almeno fino a Modena

Avanti con Michele Mignani. Almeno fino alla sfida di sabato a Modena. E’ la decisione presa dal Cesena, tanto che il tecnico è già a Villa Silvia per guidare l’allenamento mattutino dei bianconeri. I dirigenti del club romagnolo lo hanno deciso nella serata di martedì, ma l’impressione è che questo possa essere l’ultimo atto di fiducia nei confronti del tecnico. Un Mignani che, dopo aver inanellato record positivi, sta, negli ultimi 2 mesi rovinando le statistiche e peggiorando incredibilmente la situazione: 8 sconfitte in 11 giornate ma soprattutto 3 ko consecutivi in casa, che in B non si erano mai visti e che a Cesena mancavano dal campionato di Serie A 2013-2014.