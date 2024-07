Il Cesena ha ceduto Udoh al Trapani e ha risolto il contratto con Nannelli

Dopo Coccolo, che era in scadenza di contratto, e Pierozzi, tornato alla Fiorentina per fine prestito, ieri in casa Cesena ci sono stati altri due addii: King Udoh è stato ceduto a titolo definitivo al Trapani, matricola molto ambiziosa del Girone C di Serie C e con un'elevata disponibilità economica, mentre Giovanni Nannelli ha firmato davanti al consulente del lavoro la risoluzione del contratto con tanto di incentivo all’esodo. L’esterno, la cui risoluzione è stata ufficializzata alle 11.45 di oggi dal club bianconero, ha garantito al club bianconero che scenderà in Serie D, ma subito dopo il divorzio è iniziata a circolare la voce di un abboccamento con la Virtus Verona (C Girone A).