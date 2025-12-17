Il Cesena ha cambiato le abitudini e in casa vola

C’era una volta una squadra praticamente infallibile in trasferta ma anche incapace di “espugnare” il proprio stadio. Fino alla fine del mese di ottobre, la storia si ripeteva abbastanza regolarmente: il Cesena non vinceva mai al Manuzzi, però riusciva sempre a rimediare quando si metteva in viaggio. Da novembre in poi, invece, la musica è cambiata e il mondo si è completamente rovesciato: oggi il Cavalluccio ha messo il turbo davanti ai propri tifosi e non riesce più a vincere lontano dalla Romagna.