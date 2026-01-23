Il Cesena ha 6 partite di vantaggio rispetto a quello dell’anno scorso

cesena
luca alberto montanari
Un anno fa, per raggiungere i 34 punti in classifica, al Cesena servirono 26 partite di campionato. Quel giorno (16 febbraio 2025) la squadra di Mignani, reduce dal blitz di Reggio Emilia, impattò al Manuzzi contro la corazzata Pisa (1-1) grazie a un tap-in vincente di Antonino La Gumina dopo l’iniziale vantaggio firmato da Tourè e si arrampicò appunto a quota 34. Oggi, per totalizzare lo stesso bottino di punti, che il Cavalluccio può mostrare con orgoglio in classifica, sono bastate 20 giornate, cioè 6 partite in meno. Nel giro di 12 mesi il miglioramento sul campo e in classifica del Cesena è chiaro ed evidente, come sottolineato dalla contabilità delle due stagioni. Poi è vero che nello scorso campionato, in zona play-off, si marciava più lentamente e che tante big erano in ritardo o addirittura in zona retrocessione, mentre oggi all’appello manca solo lo Spezia (in estate la Sampdoria non ha mai dato la sensazione di essere stata costruita bene), ma il dato oggettivo in chiave bianconera è un altro: la squadra di Mignani continua a mantenere un passo convincente e soprattutto ha sempre dimostrato di saper reagire ai (pochi) momenti di difficoltà.