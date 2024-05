Il Cesena guarda ai giovani della Fiorentina: monitorati Lucchesi, Dalle Mura e Favasuli

Prossima settimana, ma più probabilmente a inizio giugno. I primi annunci del Cesena per quanto riguarda direttore generale e allenatore non arriveranno in fretta. Per quanto riguarda il tecnico, si va verso il divorzio da Toscano. Tra i papabili sono in calo le quotazioni di Sottil, esce di scena Javorcic (che rimarrà alla Lazio come vice di Tudor), resiste Semplici e spunta anche Roberto Breda, retrecesso ieri sera con la Ternana

Artico e i viola di Terni

Breda che ieri sera è stato osservato dal direttore sportivo bianconero Artico. Ma in Ternana-Bari, play-out salvezza di ritorno di Serie B, Artico ha avuto un occhio di riguardo in particolare per uno dei 5 giocatori che la Fiorentina ha mandato in prestito alla Ternana. Gli indizi sembrano cadere sul difensore centrale mancino Lorenzo Lucchesi, 190 centimetri, grande applicazione, buona tecnica e discreta velocità. Con il regista Amatucci e l’attaccante Distefano destinati ad andare in ritiro con la Fiorentina prima squadra, gli altri due giocatori viola a Terni sono il difensore centrale Dalle Mura, classe 2002 già retrocesso dalla B alla C con Pordenone e Spal, e l’esterno sinistro Favasuli, classe 2004 come Lucchesi ed entrambi ex compagni di Tommaso Berti nella Fiorentina Primavera.